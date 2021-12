Jennifer Lopez smentisce le voci di una lite con Ben Affleck: "Lo rispetto come padre, genitore e persona" (Di martedì 21 dicembre 2021) Le parole di Ben Affleck sulla fine del matrimonio con Jennifer Garner avevano portato alla diffusione di alcune notizie riguardanti una presunta lite con Jennifer Lopez, che ora ha chiarito la situazione. Jennifer Lopez ha voluto chiarire le indiscrezioni che sostenevano avesse litigato con Ben Affleck a causa delle dichiarazioni riguardanti la sua ex moglie Jennifer Garner, parole che l'attore siano state tolte dal loro contesto originale rendendole particolarmente negative. Il regista e attore aveva infatti dichiarato che se fosse rimasto sposato, probabilmente, sarebbe ancora alle prese con la dipendenza dall'alcol, sentendosi intrappolato. Ben Affleck ha replicato sostenendo che i mezzi di comunicazione hanno ... Leggi su movieplayer (Di martedì 21 dicembre 2021) Le parole di Bensulla fine del matrimonio conGarner avevano portato alla diffusione di alcune notizie riguardanti una presuntacon, che ora ha chiarito la situazione.ha voluto chiarire le indiscrezioni che sostenevano avesse litigato con Bena causa delle dichiarazioni riguardanti la sua ex moglieGarner, parole che l'attore siano state tolte dal loro contesto originale rendendole particolarmente negative. Il regista e attore aveva infatti dichiarato che se fosse rimasto sposato, probabilmente, sarebbe ancora alle prese con la dipendenza dall'alcol, sentendosi intrappolato. Benha replicato sostenendo che i mezzi di comunicazione hanno ...

