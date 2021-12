Il Governo prepara la stretta di Natale contro Omicron (Di martedì 21 dicembre 2021) L’aumento dei contagi e la nuova variante Omicron potrebbero riportare il Paese indietro di un anno costringendo di nuovo gli italiani a rivivere i momenti più drammatici della Pandemia con ulteriori limitazioni sempre più stringenti per le festività natalizie. Il premier Mario Draghi infatti ha convocato per giovedì 23 una riunione della cabina di regia Covid-19 a Palazzo Chigi per decidere ulteriori misure per Natale. Le ipotesi che verranno portate successivamente sul tavolo del Consiglio dei Ministri riguardano l’estensione dell’obbligo vaccinale ad altre categorie, l’obbligo della mascherine anche all’aperto, una nuova riduzione della durata Green pass, tamponi per i vaccinati per partecipare a feste e grandi eventi, la reintroduzione di un limite numerico nelle abitazioni private, il potenziamento del tracciamento delle varianti ed un ... Leggi su panorama (Di martedì 21 dicembre 2021) L’aumento dei contagi e la nuova variantepotrebbero riportare il Paese indietro di un anno costringendo di nuovo gli italiani a rivivere i momenti più drammatici della Pandemia con ulteriori limitazioni sempre più stringenti per le festività natalizie. Il premier Mario Draghi infatti ha convocato per giovedì 23 una riunione della cabina di regia Covid-19 a Palazzo Chigi per decidere ulteriori misure per. Le ipotesi che verranno portate successivamente sul tavolo del Consiglio dei Ministri riguardano l’estensione dell’obbligo vaccinale ad altre categorie, l’obbligo della mascherine anche all’aperto, una nuova riduzione della durata Green pass, tamponi per i vaccinati per partecipare a feste e grandi eventi, la reintroduzione di un limite numerico nelle abitazioni private, il potenziamento del tracciamento delle varianti ed un ...

