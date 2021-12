Il Bologna ha perso le ultime tre partite di campionato, i numeri (Di martedì 21 dicembre 2021) Il Bologna ha perso le ultime tre partite di campionato (contro Fiorentina, Torino e Juventus): gli emiliani non registrano quattro sconfitte consecutive in una singola stagione dal maggio 2018, le ultime quattro partite di Roberto Donadoni sulla panchina rossoblù. Il Sassuolo ha chiuso in parità ben sei degli ultimi nove Derby emiliano-romagnoli in Serie A, giocati al MAPEI Stadium (2V, 1P), tra i quali i due più recenti (1-1, lo scorso gennaio, contro il Parma, e 1-1, a febbraio, contro il Bologna). Il Sassuolo ha vinto tre delle ultime quattro partite di Serie A contro il Bologna (1N),dopo che non aveva ottenuto alcun successo nelle precedenti sette (2N, 5P). Il Bologna è andato a ... Leggi su footdata (Di martedì 21 dicembre 2021) Ilhaletredi(contro Fiorentina, Torino e Juventus): gli emiliani non registrano quattro sconfitte consecutive in una singola stagione dal maggio 2018, lequattrodi Roberto Donadoni sulla panchina rossoblù. Il Sassuolo ha chiuso in parità ben sei degli ultimi nove Derby emiliano-romagnoli in Serie A, giocati al MAPEI Stadium (2V, 1P), tra i quali i due più recenti (1-1, lo scorso gennaio, contro il Parma, e 1-1, a febbraio, contro il). Il Sassuolo ha vinto tre dellequattrodi Serie A contro il(1N),dopo che non aveva ottenuto alcun successo nelle precedenti sette (2N, 5P). Ilè andato a ...

