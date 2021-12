“È una bambina!”. Fiocco rosa per l’ex gieffina, palloncini rosa in volo per l’annuncio più dolce (Di martedì 21 dicembre 2021) “Il nostro mondo si tingerà di rosa, lo sapete che qualcuno da lassù di molto importante in un sogno aveva predetto tutto? Adesso diamo il via alla scelta del nome! Come si chiamerà la nostra Baby?”. Con queste parole l’ex concorrente del Grande Fratello ha annunciato l’arrivo di una femminuccia. l’ex gieffina ha dato il lieto annuncio via Instagram, insieme al marito Giuseppe Schiavello. Solo un mese fa aveva annunciato la gravidanza, anche questa volta con una foto pubblicata sui social e scattata nel ”nostro nido d’amore”. Ex concorrente del GF incinta di una bambina “Devo dire la verità in questi mesi è stata dura anzi durissima nascondere una gioia così grande, – aveva scritto l’ex gieffina – anche se qualcuno di voi lo aveva già capito! Non vi fate ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 dicembre 2021) “Il nostro mondo si tingerà di, lo sapete che qualcuno da lassù di molto importante in un sogno aveva predetto tutto? Adesso diamo il via alla scelta del nome! Come si chiamerà la nostra Baby?”. Con queste paroleconcorrente del Grande Fratello ha annunciato l’arrivo di una femminuccia.ha dato il lieto annuncio via Instagram, insieme al marito Giuseppe Schiavello. Solo un mese fa aveva annunciato la gravidanza, anche questa volta con una foto pubblicata sui social e scattata nel ”nostro nido d’amore”. Ex concorrente del GF incinta di una bambina “Devo dire la verità in questi mesi è stata dura anzi durissima nascondere una gioia così grande, – aveva scritto– anche se qualcuno di voi lo aveva già capito! Non vi fate ...

