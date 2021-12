Casa in fiamme, muore bimba di 2 anni: dormiva vicino ai genitori (Di martedì 21 dicembre 2021) Una bimba di due anni è morta nell'ncendio che si è sviluppato in un'abitazione di via San Giuseppe a Palma di Montechiaro , un paese a trenta chilometri da Agrigento . Sul posto stanno ancora ... Leggi su leggo (Di martedì 21 dicembre 2021) Unadi dueè morta nell'ncendio che si è sviluppato in un'abitazione di via San Giuseppe a Palma di Montechiaro , un paese a trenta chilometri da Agrigento . Sul posto stanno ancora ...

Agrigento, incendio in casa: muore tra le fiamme bimba di 2 anni La coppia ha cercato di raggiungere la figlioletta per metterla in salvo, ma le fiamme erano ormai alte e ogni tentativo è stato inutile. Le prime ricostruzioni Il rogo potrebbe essere stato ...

Incendio in casa dell'agrigentino, muore bimba di 2 anni La coppia ha cercato di raggiungere la figlioletta per metterla in salvo, ma le fiamme erano ormai alte e ogni tentativo è stato inutile. Secondo una prima ricostruzione il rogo potrebbe essere stato ...

Agrigento, scoppia un incendio in una casa: muore bimba di due anni Un grave incendio si è sviluppato, per cause ancora da accertare, in un'abitazione a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento. Nel rogo ha perso la vita una bambina di due anni.

Agrigento, bambina di due anni muore nell'incendio divampato in casa La tragedia a Palma di Montechiaro. I genitori, a un altro piano dell'appartamento, non sono riusciti a portarla in salvo ...

La coppia ha cercato di raggiungere la figlioletta per metterla in salvo, ma le fiamme erano ormai alte e ogni tentativo è stato inutile. Secondo una prima ricostruzione il rogo potrebbe essere stato ... Un grave incendio si è sviluppato, per cause ancora da accertare, in un'abitazione a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento. Nel rogo ha perso la vita una bambina di due anni. La tragedia a Palma di Montechiaro. I genitori, a un altro piano dell'appartamento, non sono riusciti a portarla in salvo ...