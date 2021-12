(Di martedì 21 dicembre 2021)– Ridurre laalle famiglie monoreddito con redditi bassi e a quelle monoreddito in cui chi lavorava ha perso il posto. Questa la proposta che la maggioranza ha presentato nella seduta odierna del. Un emendamento che ha visto l’astensione al voto da parte dell’opposizione. “Noi, come amministrazione l’abbiamo condivisa perché la riteniamo migliorativa rispetto al nostro testo”. Così in una nota il sindaco Montino. “La proposta si incardina in un principio generale di questo Comune – prosegue -: noi non aumentiamo lada anni. Anni! A differenza di quanto accade in altri comuni, nonostante le difficoltà, nonostante la pandemia, nonostante tutto, noi non aumentiamo la. Anzi, in questo caso diminuisce ulteriormente per alcune fasce della ...

Advertising

ilfaroonline : Bilancio e Tari a Fiumicino, il Consiglio comunale si spacca - becca22cr7 : @Luca15483895 @reportrai3 @SigfridoRanucci quella è 'evasione da reddito'. fatture false, fasi in bilancio, fallime… - CronacheMc : Approvata la delibera presentata dall'assessore Marco Caldarelli. Il ritocco di aliquota dipenderà dai conti del Co… - freedomsempre68 : Le bollette si pagheranno a rate, mentre per i beni della casa di Pietro (ricchissimi), viene confermata nella legg… - Bisceglie24 : Spina: “Occultati debiti fuori bilancio, proroghe infinite fanno lievitare Tari” -

Ultime Notizie dalla rete : Bilancio Tari

Anni! A differenza di quanto accade in altri comuni, nonostante le difficoltà, nonostante la pandemia, nonostante tutto, noi non aumentiamo la. Anzi, in questo caso diminuisce ulteriormente per ......costi - benefici si è preferito non attendere la Legge finanziaria per l'approvazione del... in particolare sulla. Anche in termini di distribuzione percentuale tra i diversi Peg la ...Il bilancio prevede, per l'anno 2022, una spesa corrente di 123 milioni (al lordo dei collegati e del Fondo pluriennale vincolato) e investimenti, contenuti nel piano delle Opere pubbliche, di 50 mili ...Maggioranza e opposizione restano sulle rispettive posizioni. Nuovo palazzetto dello sport, ospedale, piano tariffario e strumenti inediti per reperire risorse al centro del dibattito ...