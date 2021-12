Report e le intercettazioni shock tra Lugaresi e Abodi sulle plusvalenze

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Stasera al’intervista ad Infantino e si parlerà dellefra, ex presidente del Cesena Il Corriere dello Sport riporta le, che andranno in onda stasera su(Rai3), tra(ex presidente della Lega B) e(ex presidente del Cesena). I dettagli della chiacchierata fra i due ai tempi delledel Cesena, poi fallito e ripartito dalla D.: «Mi sono fatto stampare i bilanci di tutte le squadre di A e di B degli ultimi tre anni. Ho fatto estrarre tutti i nomi dei calciatori dal ’95 al ’99 e a salire. Io raccolgo prove. Se mi mettono in croce faccio saltare il sistema. Sono in grado di dimostrare che ci sono almeno 100 giocatori che sono ...

Continua stasera su Report, il programma di approfondimento di Rai3 condotto da Sigfrido Ranucci, l'inchiesta sul ... All'interno del programma verranno trasmesse alcune intercettazioni dell'ex patron ...