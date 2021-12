Quei due ragazzi, amici da una vita, falciati da un’auto sulla Villa d’Almè-Dalmine (Di lunedì 20 dicembre 2021) Paladina. Mancano una manciata di minuti alle 2 di notte tra sabato 18 e domenica 19 dicembre. Ad una ventina di metri dall’Evolution Cafè sull’ex statale della Valle Brembana due ragazzi stanno discutendo in mezzo alla strada. Sopraggiunge una vettura guidata da una ragazza, li vede, rallenta e suona il clacson. I due si spostano sull’altra corsia e poi si buttano a terra in una zuffa. Istanti, frammenti di secondi e un’auto, una Volkswagen Golf nera guidata da un 60enne di Gorlago che stava tornando da una cena con amici, li travolge in pieno e poi si allontana. Alcuni genitori che sono venuti a prendere i loro figli fuori dal locale avvisano la polizia, i carabinieri e chiedono l’intervento di un’ambulanza. Altri ragazzi in attesa di entrare all’Evolution restano sotto shock. Sull’asfalto restano immobili i corpi ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 20 dicembre 2021) Paladina. Mancano una manciata di minuti alle 2 di notte tra sabato 18 e domenica 19 dicembre. Ad una ventina di metri dall’Evolution Cafè sull’ex statale della Valle Brembana duestanno discutendo in mezzo alla strada. Sopraggiunge una vettura guidata da una ragazza, li vede, rallenta e suona il clacson. I due si spostano sull’altra corsia e poi si buttano a terra in una zuffa. Istanti, frammenti di secondi e, una Volkswagen Golf nera guidata da un 60enne di Gorlago che stava tornando da una cena con, li travolge in pieno e poi si allontana. Alcuni genitori che sono venuti a prendere i loro figli fuori dal locale avvisano la polizia, i carabinieri e chiedono l’intervento di un’ambulanza. Altriin attesa di entrare all’Evolution restano sotto shock. Sull’asfalto restano immobili i corpi ...

