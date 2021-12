Primavera 1, i risultati del week-end: il Milan non si ferma, colpo Lecce (Di lunedì 20 dicembre 2021) Primavera 1, il punto dopo i risultati di questo week-end valido per la 13esima giornata. Colpaccio del Lecce contro l’Inter La Primavera 1 chiude il suo penultimo appuntamento dell’anno solare 2021. Le gare di questo week-end hanno regalato tante sorprese, spettacolo ed emozioni. Una classifica che si è decisamente modificata, non c’è stato infatti nessun pareggio, ma nonostante ciò a regnare è stato l’equilibrio con ben 5 gare terminate con un risultato di misura. La capolista Roma supera anche l’esame Napoli. Vittoria per 2-1 in trasferta nel segno di Volpato, autore del gol decisivo all’80°. Stesso risultato e gol decisivo allo stesso minuto per il Cagliari terzo in classifica contro l’Hellas Verona. La risolve nel finale anche il Torino, che piega la resistenza del Bologna con due ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 dicembre 2021)1, il punto dopo idi questo-end valido per la 13esima giornata. Colpaccio delcontro l’Inter La1 chiude il suo penultimo appuntamento dell’anno solare 2021. Le gare di questo-end hanno regalato tante sorprese, spettacolo ed emozioni. Una classifica che si è decisamente modificata, non c’è stato infatti nessun pareggio, ma nonostante ciò a regnare è stato l’equilibrio con ben 5 gare terminate con un risultato di misura. La capolista Roma supera anche l’esame Napoli. Vittoria per 2-1 in trasferta nel segno di Volpato, autore del gol decisivo all’80°. Stesso risultato e gol decisivo allo stesso minuto per il Cagliari terzo in classifica contro l’Hellas Verona. La risolve nel finale anche il Torino, che piega la resistenza del Bologna con due ...

