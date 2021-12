Pensioni, via al cantiere delle riforme: nel 2022 tavoli su flessibilità, donne e complementarità (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il confronto governo-sindacati riprenderà subito dopo il periodo delle festività natalizie, attraverso una serie di tavoli di confronti tematici Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il confronto governo-sindacati riprenderà subito dopo il periodofestività natalizie, attraverso una serie didi confronti tematici

Advertising

MovPopulistaIta : RT @LaNotiziaTweet: La #Manovra al #Senato. Al via nella notte i lavori in Commissione. Resta il nodo Superbonus. In arrivo novità su Carte… - mickycaruso : RT @LaNotiziaTweet: La #Manovra al #Senato. Al via nella notte i lavori in Commissione. Resta il nodo Superbonus. In arrivo novità su Carte… - MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: La #Manovra al #Senato. Al via nella notte i lavori in Commissione. Resta il nodo Superbonus. In arrivo novità su Carte… - LaNotiziaTweet : La #Manovra al #Senato. Al via nella notte i lavori in Commissione. Resta il nodo Superbonus. In arrivo novità su C… - infoitinterno : Pensioni, la riforma prenderà il via dopo Natale -