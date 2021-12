Omicron | l' Europa torna verso il lockdown | dalla Germania a Olanda e Gran Bretagna

Advertising

Ruffino_Lorenzo : Draghi e Speranza dicono che abbiamo un vantaggio con Omicron sul resto d'Europa, ma molto probabilmente non è vero… - fattoquotidiano : Ora anche il governo italiano ha paura - HuffPostItalia : L’assedio di Omicron, mezza Europa verso il lockdown - albertobrogi : RT @Ruffino_Lorenzo: Draghi e Speranza dicono che abbiamo un vantaggio con Omicron sul resto d'Europa, ma molto probabilmente non è vero. S… - analistapercaso : Dall'Ema l'ok a Novavax, 'ma dati limitati su Omicron'. -

Ultime Notizie dalla rete : Omicron Europa

Il vaccino Nuvaxovid è risultato efficace al 90% anche sulle varianti Alpha e Beta, susono ancora in corso gli studi.La società ha detto anche che sta "considerando un proprio vaccino contro", e che sta lavorando per distribuire una versione specifica contro la variante. La Commissione europea aveva già ...L'Agenzia europea del farmaco ha dato il via libera all'immissione in commercio condizionata nell'Ue del vaccino anti-Covid Nuvaxovid, prodotto da Novavax ...Due mesi fa non serviva la mascherina nemmeno al supermercato. Ora Rutte, forte dell’accordo di governo, è il nuovo pioniere dei rigoristi d’Europa: più dei nuovi contagi c’entrano Omicron e le (pochi ...