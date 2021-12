Omicron continua a far paura, Piazza Affari in rosso (Di lunedì 20 dicembre 2021) Avvio di settimana in deciso territorio negativo per Piazza Affari, spinta al ribasso dai timori per la variante Omicron (nonostante Moderna abbia annunciato la forte risposta immunitaria fornita dal «booster»), e dalla decisione delle autorità cinesi di ridurre il “loan prime rate”, segno che anche a Pechino sono preoccupati per un rallentamento dell’economia. Tra i titoli più penalizzati sul Ftse Mib, che ha terminato in calo dell’1,63% a 26.177,76 punti, troviamo l’accoppiata formata da CNH Industrial e Stellantis (-3,93 e -3,62% rispettivamente) ed i titoli del comparto energetico (-2,22% di Tenaris e -1,81% per Eni). Lettera anche sulle banche, con il -2,72% di Banco BPM, il -2,45% di BPER Banca ed il -0,96% di UniCredit. Decise vendite anche su Banca Monte dei Paschi di Siena (-2,83%) che, nel piano strategico al 2026, ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 20 dicembre 2021) Avvio di settimana in deciso territorio negativo per, spinta al ribasso dai timori per la variante(nonostante Moderna abbia annunciato la forte risposta immunitaria fornita dal «booster»), e dalla decisione delle autorità cinesi di ridurre il “loan prime rate”, segno che anche a Pechino sono preoccupati per un rallentamento dell’economia. Tra i titoli più penalizzati sul Ftse Mib, che ha terminato in calo dell’1,63% a 26.177,76 punti, troviamo l’accoppiata formata da CNH Industrial e Stellantis (-3,93 e -3,62% rispettivamente) ed i titoli del comparto energetico (-2,22% di Tenaris e -1,81% per Eni). Lettera anche sulle banche, con il -2,72% di Banco BPM, il -2,45% di BPER Banca ed il -0,96% di UniCredit. Decise vendite anche su Banca Monte dei Paschi di Siena (-2,83%) che, nel piano strategico al 2026, ...

