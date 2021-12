Nuovo terremoto in Rai, il programma chiude: flop dello storico conduttore. È il secondo in pochi giorni (Di lunedì 20 dicembre 2021) È durato un mese e mezzo il suo ritorno in tv. Un mese e mezzo al termine del quale la Rai ha deciso di chiudere definitivamente il programma. Colpa, sembra, degli ascolti deludenti e ben al di sotto della media attesa. A lanciare la bomba è il quotidiano Dagospia. A quanto pare il 24 dicembre andrà in onda l’ultima puntata del programma, che ha oscillato sempre tra il 3 e il 4 per cento di share. Troppo poco secondo Rai 2. Dal conduttore, per ora, nessun commento. L’ultimo post Facebook del presentatore riguarda la controversia giudiziaria con Adriana Volpe per la quale il tribunale di Milano lo ha condannato ad un risarcimento quello per averla insultata in una intervista rilasciata al settimanale Chi. Parliamo di Giancarlo Magalli che dopo aver lasciato i Fatti Vostri a giugno ora dice addio ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 20 dicembre 2021) È durato un mese e mezzo il suo ritorno in tv. Un mese e mezzo al termine del quale la Rai ha deciso dire definitivamente il. Colpa, sembra, degli ascolti deludenti e ben al di sotto della media attesa. A lanciare la bomba è il quotidiano Dagospia. A quanto pare il 24 dicembre andrà in onda l’ultima puntata del, che ha oscillato sempre tra il 3 e il 4 per cento di share. Troppo pocoRai 2. Dal, per ora, nessun commento. L’ultimo post Facebook del presentatore riguarda la controversia giudiziaria con Adriana Volpe per la quale il tribunale di Milano lo ha condannato ad un risarcimento quello per averla insultata in una intervista rilasciata al settimanale Chi. Parliamo di Giancarlo Magalli che dopo aver lasciato i Fatti Vostri a giugno ora dice addio ...

