Non vi piace l'euro? Guardate il caos turco (Di lunedì 20 dicembre 2021) La lira turca continua la sua discesa a precipizio causata dal diktat del presidente Recep Tayyip Erdogan alla banca centrale, affinché riduca i tassi d'interesse. "L'islam vieta l'aumento dei tassi e noi combattiamo contro le lobby straniere che ce li impongono". Ieri la valuta ha perso un altro 6,5 per cento, il 30 per cento in 4 settimane, e ora per ottenere un dollaro servono 17,6 lire turche, 20 per un euro. La banca centrale (Tcmb) ubbidisce, pena il licenziamento del governatore (com'è accaduto lo scorso marzo a Naci Ag?bal, che era anche ex ministro del Tesoro) e come dal 2019 è invariabilmente capitato ogni anno. A prenderlo alla lettera se ne potrebbe dedurre che la Bce, che invece tiene i tassi sottozero, sia ispirata dall'islam. Ma Erdogan maschera il fatto che tutto questo costa sempre più ai suoi cittadini. L'inflazione supera il 21 per cento, mentre la Tcmb è stata ...

