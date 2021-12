L’ok di Ema a Novavax pensando agli indecisi e ai Paesi in via di sviluppo

Leggi su formiche

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Il Nuvaxovid prodotto dalla public company statunitensesarà presto il quinto vaccino anti Covid approvato dall’Unione europea. Lo ha comunicato oggi la società, lunedì 20 dicembre, spiegando che l’ente regolatore europeo per i medicinali, la Ema, ne ha raccomandato l’uso. Scelta legata al facilitare la campagna vaccinale nell’Unione e aiutare quella dimeno solidi, nonché a garantire differenziazione negli approvvigionamenti. Quello della società del Maryland potrebbe essere un aiuto in una fase in cui la variante Omicron sta facendo tornare l’incubo di possibili misure restrittive — come sta già succedendo neiBassi o come è successo per il Forum di Davos, rinviato con una decisone diffusa in mattinata per via della nuova fase epidemiologica. NVX-CoV2373, sigla del farmaco, è indicato dai ...