Lazio | è caccia al portiere a gennaio | tutti i nomi sul taccuino di Tare

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Laè alla disperata ricerca di un. Con Reina in panchina dopo un avvio di stagione non eccelso e Thomas Strakosha destinato a saluRoma a fine stagione a parametro zero, per lail mercato dipotrebbe essere l’occasione giusta per anticipare un colpo fra i pali. Alex Meret,, NapoliSecondo quanto scrive La Repubblica ci sarebbe un interesse da parte del club capitolino per Alex Meret del Napoli. L’ex Udinese è in scadenza 2023 ma in azzurro non ha mai trovato continuità visto il duello con Ospina. Il nome però più gradito da Maurizio Sarri sarebbe un suo ex giocatore ovvero Kepa Arrizabalaga, ormai ai margini del Chelsea.