L' Anaoo | ' Medici spostati dai reparti Pronti a diffidare Asur e Aree vaste' Reparti riconvertiti nel mirino

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Anaoo Medici

corriereadriatico.it

Così la segretaria regionale di Anaao Assomed Marche, sindacato die dirigenti sanitari, sintetizza quello che sta accadendo nella sanità marchigiana e che il personale deve subire. I dati ...Per Stefano Magnone, segretario regionale di- Assomed Lombardia, che rappresenta i dirigenti, "non c'è alcuna ragione per cui la Bergamo Ovest chieda sia la sospensione delle ferie che ...ANCONA «La prima ondata della pandemia aveva evidenziato che nelle Marche i pazienti cronici di molte altre malattie, dagli oncologici ai cardiopatici agli psichiatrici nelle Marche erano ...ANCONA - «La prima ondata della pandemia aveva evidenziato che nelle Marche i pazienti cronici di molte altre malattie, dagli oncologici ai cardiopatici agli psichiatrici nelle Marche ...