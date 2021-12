K-City e Reby | al via da domani a Benevento il servizio di monopattini e scooter elettrici in sharing

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 20 dicembre 2021) K-srl eavvieranno da, martedì 21 dicembre, ildi mobilità in. “Dopo Napoli, Caserta, Lecce, Bergamo, Firenze, Grosseto, Ponza, Minturno e Gaeta, dove sono stati messi a disposizione dei cittadini più di 5000 mezzi tra, biciclette e, K-srl e– si legge in una nota – “hanno individuato nella città diil territorio ideale per una nuova attività. Saranno messi a disposizione della cittadinanza 200e 25incon l’obiettivo di facilitare gli spostamenti sia di breve che di media ...