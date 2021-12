GF Vip | Aldo Montano senza peli sulla lingua commenta il rapporto tra Manuel e Lulù | cosa dice su di loro

Leggi su funweek

(Di lunedì 20 dicembre 2021) In molti si sono sempre chiesti quale fosse l’idea dirispetto altraSelassié eBortuzzo nella casa del GF Vip. Ora che si è ritirato dal reality show, a rispondere è direttamente l’ex schermidore, cheparla di ciò che sta accadendo al suo amico rimasto in gioco. LEGGI ANCHE:– GF Vip,non stanno bene?è successo ai due ragazzi a pochi giorni dal Nataleparla deltraSelassié eBortuzzo in una live. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine ...