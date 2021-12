Gf Vip 6, Alessandro Basciano: “Secondo me io piaccio a Sophie Codegoni, se non ci fosse stato Gianmaria Antinolfi…” (Di lunedì 20 dicembre 2021) L’ingresso di Alessandro Basciano al Gf Vip 6 sta sconvolgendo gli equilibri della Casa. Se il gieffino si è beccato una frecciatina di Alex Belli a causa della sua vicinanza a Soleil Sorge, sembrerebbe che un piccolo interesse reciproco non manchi nei confronti di Sophie Codegoni. Come riporta il sito del Gf, nelle ultime ore proprio le due ex protagoniste di Uomini e Donne si sono trovate a chiacchierare e a confrontarsi, portando al centro del loro dialogo il bell’Alessandro. Soleil, scherzandoci su, ammette di aver notato una luce diversa negli occhi di Sophie da quando il nuovo arrivato ha fatto il suo ingresso nella Casa e, proprio per questo, si permette di darle qualche consiglio: “Ti conviene cercare di mettere un punto che sia in positivo o in negativo sulla cosa perché così ... Leggi su isaechia (Di lunedì 20 dicembre 2021) L’ingresso dial Gf Vip 6 sta sconvolgendo gli equilibri della Casa. Se il gieffino si è beccato una frecciatina di Alex Belli a causa della sua vicinanza a Soleil Sorge, sembrerebbe che un piccolo interesse reciproco non manchi nei confronti di. Come riporta il sito del Gf, nelle ultime ore proprio le due ex protagoniste di Uomini e Donne si sono trovate a chiacchierare e a confrontarsi, portando al centro del loro dialogo il bell’. Soleil, scherzandoci su, ammette di aver notato una luce diversa negli occhi dida quando il nuovo arrivato ha fatto il suo ingresso nella Casa e, proprio per questo, si permette di darle qualche consiglio: “Ti conviene cercare di mettere un punto che sia in positivo o in negativo sulla cosa perché così ...

Advertising

GrandeFratello : Per la gioia delle nostre Vip, il parterre maschile si allarga: Alessandro Basciano è un nuovo concorrente di… - IsaeChia : #GfVip 6, Alessandro Basciano: “Secondo me io piaccio a Sophie Codegoni, se non ci fosse stato Gianmaria Antinolfi…… - zazoomblog : Grande Fratello Vip Alessandro Basciano a letto con Soleil poi punta Sophie: «Se non ci fosse Gianmaria…» -… - zazoomblog : Grande Fratello Vip Alessandro Basciano a letto con Soleil poi punta Sophie: «Se non ci fosse Gianmaria…» - #Grande… - BottaShannon : Alessandro e l'interesse per Sophie - Grande Fratello VIP | GFVIP 6: -