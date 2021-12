Covid e fuochi illegali: in arrivo maggiori controlli nel Sannio (Di lunedì 20 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNella mattinata odierna si è riunito, presso il Palazzo del Governo, presieduto dal Prefetto, il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla presenza dei vertici delle Forze dell’Ordine, del Sindaco e del Comandante della Polizia Municipale di Benevento, del Vice Comandante della Sezione di Polizia Stradale e del rappresentante del Posto di Polizia Ferroviaria allo scopo di procedere al varo di una accurata pianificazione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione delle festività natalizie, che fanno registrare, di consueto, una maggiore movimentazione di persone, accompagnata da consistenti presenze nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Nella circostanza, si è concordato di potenziare ulteriormente le attività di controllo finalizzate a verificare il rispetto delle misure anticontagio disposte dal decreto legge 26 ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNella mattinata odierna si è riunito, presso il Palazzo del Governo, presieduto dal Prefetto, il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla presenza dei vertici delle Forze dell’Ordine, del Sindaco e del Comandante della Polizia Municipale di Benevento, del Vice Comandante della Sezione di Polizia Stradale e del rappresentante del Posto di Polizia Ferroviaria allo scopo di procedere al varo di una accurata pianificazione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione delle festività natalizie, che fanno registrare, di consueto, una maggiore movimentazione di persone, accompagnata da consistenti presenze nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Nella circostanza, si è concordato di potenziare ulteriormente le attività di controllo finalizzate a verificare il rispetto delle misure anticontagio disposte dal decreto legge 26 ...

Advertising

anteprima24 : ** #Covid e fuochi illegali: in arrivo maggiori controlli nel Sannio ** - modenanewsgaia : Il divieto di fuochi d’artificio, previsto nel Regolamento di Polizia urbana, vale anche nel resto della città in c… - Alexct9 : @ladyonorato 'Fuochi verranno attizzati per testimoniare che due più due fa quattro. Spade saranno sguainate per di… - m_spagna : RT @Virus1979C: Il municipio di Parigi ha annunciato la cancellazione dei fuochi d’artificio e dei concerti sugli Champs-Elysée per Capodan… - Cris_C17 : #Parigi cancella i fuochi d'artificio e i concerti sugli Champs-Elysèe x Capodanno #VarianteOmicron #covid -