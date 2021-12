Carmen Russo, l’attacco della Ricciarelli che sbotta: “Non ne posso più di sti balletti del C” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Altro che spirito natalizio, lo spettacolo che il GF ha commissionato ai gieffini sta creando faide all’interno della casa di Cinecittà. Valeria Marini ieri ha sbroccato perché Carmen Russo aveva pensato di metterla in seconda file durante una delle coreografie e dopo ha perso la pazienza anche Katia Ricciarelli. Se la moglie di Enzo Paolo deve insegnare alcuni balletti ai coinquilini, Katia deve organizzare dei cori e si è lamentata perché i vipponi sono troppo concentrati ad imparare i passi delle coreografie per dedicare tempo alle canzoni di Natale. La Ricciarelli se l’è presa con Carmen Russo: “Non ne posso più di questo ca**o di balletto“. Amo Carmen! Non le sopporta…per non parlare di katia. .vorrebbe scappare, ... Leggi su biccy (Di lunedì 20 dicembre 2021) Altro che spirito natalizio, lo spettacolo che il GF ha commissionato ai gieffini sta creando faide all’internocasa di Cinecittà. Valeria Marini ieri ha sbroccato perchéaveva pensato di metterla in seconda file durante una delle coreografie e dopo ha perso la pazienza anche Katia. Se la moglie di Enzo Paolo deve insegnare alcuniai coinquilini, Katia deve organizzare dei cori e si è lamentata perché i vipponi sono troppo concentrati ad imparare i passi delle coreografie per dedicare tempo alle canzoni di Natale. Lase l’è presa con: “Non nepiù di questo ca**o di balletto“. Amo! Non le sopporta…per non parlare di katia. .vorrebbe scappare, ...

