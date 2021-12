A breve Google Drive potrà cancellare i tuoi file! (Di lunedì 20 dicembre 2021) Google ha annunciato nuove condizioni d’uso per il suo cloud storage proprietario Google Drive, secondo le quali il colosso della ricerca inizierà presto a limitare l’accesso ai file che, a suo avviso, violano la policy aziendale. Secondo il blog , Google adotterà presto misure attive per identificare tali file. I file che violano le politiche del gigante della ricerca verranno contrassegnati per il loro proprietario e automaticamente limitati. Ciò significa che l’utente non può più trasferirlo ad altri utenti. L’accesso ad essi sarà chiuso a tutti tranne al proprietario. Google afferma che questa modifica aiuterà a garantire che i proprietari di file conoscano lo stato dei loro file e proteggano anche gli utenti da contenuti offensivi. Secondo Google, la ragione per cambiare la ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 20 dicembre 2021)ha annunciato nuove condizioni d’uso per il suo cloud storage proprietario, secondo le quali il colosso della ricerca inizierà presto a limitare l’accesso ai file che, a suo avviso, violano la policy aziendale. Secondo il blog ,adotterà presto misure attive per identificare tali file. I file che violano le politiche del gigante della ricerca verranno contrassegnati per il loro proprietario e automaticamente limitati. Ciò significa che l’utente non può più trasferirlo ad altri utenti. L’accesso ad essi sarà chiuso a tutti tranne al proprietario.afferma che questa modifica aiuterà a garantire che i proprietari di file conoscano lo stato dei loro file e proteggano anche gli utenti da contenuti offensivi. Secondo, la ragione per cambiare la ...

Advertising

infoitscienza : A breve Google Drive potrà cancellare i tuoi file! - cesariafra24 : Ma non solo io da piccolo per un breve periodo diventavo un assiduo visitatore di Google Santa Tracker, no? - A_mara__ : RT @StefanoCar91: Vi piace la cucina giapponese ????? Anche se non vi piace, compilare 'sto breve questionario ?? Date una mano a chi fa rice… - StefanoCar91 : Vi piace la cucina giapponese ????? Anche se non vi piace, compilare 'sto breve questionario ?? Date una mano a chi f… - elvise1657 : @Cambiacasacca Ma se ne abbiamo un paio di milioni laureati direttamente con laurea breve da Google o Wikipedia ?? -