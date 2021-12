UFFICIALE – Nuova ordinanza di De Luca (Di domenica 19 dicembre 2021) Nuova ordinanza in arrivo. Oggi sarà firmata dal presidente Vincenzo De Luca l’ordinanza n.28 che contiene ulteriori misure di contenimento del contagio da Covid-19. Ecco … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 19 dicembre 2021)in arrivo. Oggi sarà firmata dal presidente Vincenzo Del’n.28 che contiene ulteriori misure di contenimento del contagio da Covid-19. Ecco … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

gilnar76 : UFFICIALE – Stretta di De Luca per le feste natalizie: c’è la nuova ordinanza #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio… - Lucavad72 : RT @tuttonapoli: UFFICIALE - Campania, nuova ordinanza in arrivo: De Luca vieta feste nei locali al chiuso - tuttonapoli : UFFICIALE - Campania, nuova ordinanza in arrivo: De Luca vieta feste nei locali al chiuso - JhonRM19697284 : RT @KatyPerryNewsIT: Nuova foto promozionale dal video ufficiale di ‘When I’m Gone’! ?? Link per il pre-save: - la_akasette : ognuno può avere la sua opinione. Ma non ci vuole il fidanzamento ufficiale per ‘frenarti’ . Perlomeno io se sono p… -