Samantha De Grenet di nuovo in ospedale per un’altra operazione

(Di domenica 19 dicembre 2021) Niente di grave perDe, è stata in, ha subitoe adesso è già a casa per la convalescenza. Pronta a recuperare e tornare in gran forma come sempre la bellissimaDeha spiegato a tutti cosa è successo questa volta. Un breve video dal letto dell’ma lei sorride, un altro intervento e questa volta al menisco. Una nuova disavventura per lei che mostra la gamba fasciata e ferma dopo l’, ma come sta, perché questaal menisco? Intanto, ringrazia tutti, chi era a conoscenza del suo problemino e chi l’ha saputo solo adesso. In tanti la sostengono da sempre, attenti a ciò che pubblica di continuo su Instagram....

Ultime Notizie dalla rete : Samantha Grenet

Sui social, Samatha Decomunica ai suoi seguaci di essersi sottoposta a un'operazione chirurgica. Ecco cosa le è successo. In un video, pubblicato su Instagram,Desi riprende in un letto di ospedale . Come ha affermato la showgirl, è stata sottoposta a un'operazione . Nel filmato, infatti, si intravede la gamba fasciata. Ma cosa le è successo?...Deoperata al menisco/ Video in ospedale: "Anche questa è fatta!" Inoltre, il loro caso è emblematico dato che ripercorre la storia di molte coppie che vedono il loro sodalizio ...Niente di grave per Samantha De Grenet, è stata in ospedale, ha subito un’altra operazione e adesso è già a casa per la convalescenza. Pronta a recuperare e tornare in gran forma come sempre la bellis ...Sui social, Samatha De Grenet comunica ai suoi seguaci di essersi sottoposta a un'operazione chirurgica. Ecco cosa le è successo.