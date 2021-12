Roberto, Marco e Filippo, le vite spezzate della squadra di montatori di gru (Di domenica 19 dicembre 2021) Equilibristi sui tetti. Il più giovane scriveva sulla sua pagina Instagram: «Iniziare con la pioggia e finire con il sole, ma la vista ripaga sempre» Leggi su lastampa (Di domenica 19 dicembre 2021) Equilibristi sui tetti. Il più giovane scriveva sulla sua pagina Instagram: «Iniziare con la pioggia e finire con il sole, ma la vista ripaga sempre»

Advertising

chedisagio : Roberto Peretto, 52 anni, di Cassano d'Adda. Marco Pozzetti, 54, di Carugate e Filippo Falotico, 20enne di Coazze.… - BentivogliMarco : Roberto, Filippo e Marco. Un abbraccio ragazzi, su in alto a ricordarci di non aver fatto abbastanza. #Torino - Agenzia_Ansa : I 3 operai morti nell'incidente con la gru crollata a Torino avevano postato sui social una foto in cui erano insi… - LaStampa : Roberto, Marco e Filippo, le vite spezzate della squadra di montatori di gru - udcandrano : RT @Agenzia_Ansa: I 3 operai morti nell'incidente con la gru crollata a Torino avevano postato sui social una foto in cui erano insieme al… -