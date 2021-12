Reunion per Andrea Damante e Ignazio Moser: amici, cena e videogiochi (Di domenica 19 dicembre 2021) Sabato sera in compagnia per Ignazio Moser e Andrea Damante che si sono rivisti dopo tanto tempo tra cena, amici e videogiochi Per Andrea Damante e Ignazio Moser è stato tempo di ritrovarsi. A causa di impegni professionali di entrambi, il dj e lo sportivo non si vedevano da molto tempo. Ieri sera è stata l’occasione giusta. I due hanno scelto la comodità e il comfort di casa e hanno trascorso insieme la serata. Non erano da soli. È stata una Reunion in grande stile con amici e le fidanzate. Leggi anche: CAN YAMAN ANNUNCIA UNA NOVITÀ: “SI VA AVANTI COSÌ” I due hanno condiviso alcuni secondi del tempo trascorso insieme. Per Andrea ... Leggi su 361magazine (Di domenica 19 dicembre 2021) Sabato sera in compagnia perche si sono rivisti dopo tanto tempo traPerè stato tempo di ritrovarsi. A causa di impegni professionali di entrambi, il dj e lo sportivo non si vedevano da molto tempo. Ieri sera è stata l’occasione giusta. I due hanno scelto la comodità e il comfort di casa e hanno trascorso insieme la serata. Non erano da soli. È stata unain grande stile cone le fidanzate. Leggi anche: CAN YAMAN ANNUNCIA UNA NOVITÀ: “SI VA AVANTI COSÌ” I due hanno condiviso alcuni secondi del tempo trascorso insieme. Per...

