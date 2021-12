Parlamento: Sensi (Pd), 'taglio commissione Affari Ue errore grave e in controtendenza' (Di domenica 19 dicembre 2021) Roma, 19 dic. (Adnkronos) - "Leggo della ipotesi di tagliare o accorpare la commissione Affari Europei nel ridisegno delle Camere per la prox legislatura. Ho fiducia in chi ci lavora, sarebbe un errore molto grave, PESSIMO segnale in controtendenza con la crescente centralità europea nella nostra vita pubblica". Lo scrive in un tweet il deputato dem, Filippo Sensi. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 dicembre 2021) Roma, 19 dic. (Adnkronos) - "Leggo della ipotesi di tagliare o accorpare laEuropei nel ridisegno delle Camere per la prox legislatura. Ho fiducia in chi ci lavora, sarebbe unmolto, PESSIMO segnale incon la crescente centralità europea nella nostra vita pubblica". Lo scrive in un tweet il deputato dem, Filippo

Advertising

TV7Benevento : Parlamento: Sensi (Pd), 'taglio commissione Affari Ue errore grave e in controtendenza'... - FedericaSure : @AlexManica No, infatti. Era solo un pour parler. Lui e Filippo Sensi sono forse le uniche persone che siedono in P… - etventadv : RT @vitalbaa: @AngeloSantoro @petunianelsole Lo stato di emergenza, come la sua proroga, ai sensi del d.lgs. 1/2018, viene disposto con del… - vitalbaa : @AngeloSantoro @petunianelsole Lo stato di emergenza, come la sua proroga, ai sensi del d.lgs. 1/2018, viene dispos… - florcipa : RT @iila_org: ??55 anni fa veniva ratificata la Convenzione internazionale istitutiva dell'#IILA da parte del Parlamento italiano. Siamo org… -