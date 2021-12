“Non si dovesse giocare…”: Coppa d’Africa, la frecciata dal Napoli (Di domenica 19 dicembre 2021) Giuntoli, prima del fischio iniziale di Milan-Napoli, è stato intervistato da DAZN, dove ha parlato anche della Coppa d’Africa. E’ terminato da pochi minuti il primo tempo tra il Milan ed il Napoli. Gli azzurri sono passati in vantaggio già al 5? con il colpo di testa di Elmas, su corner battuto da Zielinski. La Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 19 dicembre 2021) Giuntoli, prima del fischio iniziale di Milan-, è stato intervistato da DAZN, dove ha parlato anche della. E’ terminato da pochi minuti il primo tempo tra il Milan ed il. Gli azzurri sono passati in vantaggio già al 5? con il colpo di testa di Elmas, su corner battuto da Zielinski. La Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Natale, boom di contagi e lockdown “ristretto”: Draghi verso il modello austriaco QuiFinanza Giuntoli: "Manolas non era utilizzabile" "Coppa d''Africa? Abbiamo 4 calciatori che dovrebbero andare, se non dovesse disputarsi, saremmo felici" A pochi minuti dall'inizio della partita a San Siro tra Milan e Napoli, il direttore sportivo d ...

Giuntoli: "Manolas non era utilizzabile" "Coppa d''Africa? Abbiamo 4 calciatori che dovrebbero andare, se non dovesse disputarsi, saremmo felici" A pochi minuti dall'inizio della partita a San Siro tra Milan e Napoli, il direttore sportivo d ...