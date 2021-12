Morta l’operaia 36enne investita a Melfi dal pullman dopo avere finito il turno di notte L'incidente ieri mattina (Di domenica 19 dicembre 2021) È Morta nell’ospedale “San Carlo” di Potenza l’operaia che ieri era stata investita da un autobus. Aveva 36 anni. L’incidente ieri mattina a Melfi: la donna aveva appena terminato il turno di lavoro di notte alla Stellantis, è stata travolta per cause da dettagliare dal pullman con a bordo altri lavoratori. Trasportata all’ospedale potentino, in coma per alcune ore. Poi il decesso. L'articolo Morta l’operaia 36enne investita a Melfi dal pullman dopo avere finito il turno di notte <small ... Leggi su noinotizie (Di domenica 19 dicembre 2021) Ènell’ospedale “San Carlo” di Potenzacheera statada un autobus. Aveva 36 anni. L’: la donna aveva appena terminato ildi lavoro dialla Stellantis, è stata travolta per cause da dettagliare dalcon a bordo altri lavoratori. Trasportata all’ospedale potentino, in coma per alcune ore. Poi il decesso. L'articolodalildi

