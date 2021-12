Incidente per Natale Giunta | traumi e naso rotto per lo chef della Prova del cuoco

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 19 dicembre 2021) Poteva andare peggio ache sui social pubblica le foto dell’. Un bruttoper lodelche è finito in ospedale per una buca. Losiciliano era in monopattino, sembra sia caduto a causacattiva manutenzione delle strade, almeno è questo quello che descrive nel suo post.mostra la foto del suo volto dopo la caduta, con i cerotti già sul volto, poi la strada dove è accaduto l’, quel tombino che lo ha fatto cadere.e vari, loha anche subito un’operazione, ringrazia chi l’ha soccorso, anche persone ...