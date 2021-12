In tanti all’inaugurazione della mostra di?Gatto (Di domenica 19 dicembre 2021) di Monica De Santis E’ stata inaugurata ieri mattina al Museo Diocesano di Salerno l’esposizione “Itinerari” di Bartolomeo Gatto, sedici grandi opere che descrivono il percorso pittorico del maestro, scomparso di recente, e che vanno dal 2018 al 2021. “C’è bisogno di bellezza, soprattutto nei tempi in cui sembra dominare altro” ha detto monsignor Andrea Bellandi, che ieri ha presenziato al taglio del nastro. “Servono più occasioni in cui il cuore si riapra ad orizzonti più grandi di speranza. Queste occasioni sono preziose. Occasioni come mostre, concerti, iniziative che ci mettono davanti il genio dell’umano, della dimensione umana, questo è importantissimo”. Poi prima di recarsi ad ammirare le sedici opere Bellandi ha voluto inviare i suoi personali auguri a Papa Francesco, che ieri ha festeggiato il compleanno… “Auguro al nostro Pontefice, che il ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 19 dicembre 2021) di Monica De Santis E’ stata inaugurata ieri mattina al Museo Diocesano di Salerno l’esposizione “Itinerari” di Bartolomeo Gatto, sedici grandi opere che descrivono il percorso pittorico del maestro, scomparso di recente, e che vanno dal 2018 al 2021. “C’è bisogno di bellezza, soprattutto nei tempi in cui sembra dominare altro” ha detto monsignor Andrea Bellandi, che ieri ha presenziato al taglio del nastro. “Servono più occasioni in cui il cuore si riapra ad orizzonti più grandi di speranza. Queste occasioni sono preziose. Occasioni come mostre, concerti, iniziative che ci mettono davanti il genio dell’umano,dimensione umana, questo è imporssimo”. Poi prima di recarsi ad ammirare le sedici opere Bellandi ha voluto inviare i suoi personali auguri a Papa Francesco, che ieri ha festeggiato il compleanno… “Auguro al nostro Pontefice, che il ...

Advertising

rtavideotaro : In tanti hanno partecipato, domenica pomeriggio, a Tornolo, all'inaugurazione della mostra dei preseti, collocati i… - domenicoalfie11 : Con il #ComitatoZonaMole per l’ inaugurazione del Campetto di #Calcioa5 nato grazie all’immenso lavoro di tanti vol… - dottorvinc : Dopo il Sold Out all’inaugurazione il 9 Dic al Duomo,per cui tanti amici non hanno potuto assistere…A gentile richi… - NoiTv : Mai così tanti visitatori all’inaugurazione del Desco. -

Ultime Notizie dalla rete : tanti all’inaugurazione In tanti all'inaugurazione della mostra di Gatto Cronache Salerno