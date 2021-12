Goggia la Regina che non sa andare piano

Advertising

Eurosport_IT : Ormai è un impero: al comando c'è la Regina Sofia ?????? UN FENOMENOOOOOOOOO. F-E-N-O-M-E-N-O ???????? #EurosportSCI |… - raffaele71 : RT @Eurosport_IT: Ormai è un impero: al comando c'è la Regina Sofia ?????? UN FENOMENOOOOOOOOO. F-E-N-O-M-E-N-O ???????? #EurosportSCI | #Gogg… - __Stand_by : RT @Eurosport_IT: Ormai è un impero: al comando c'è la Regina Sofia ?????? UN FENOMENOOOOOOOOO. F-E-N-O-M-E-N-O ???????? #EurosportSCI | #Gogg… - TOSADORIDANIELA : RT @Eurosport_IT: Ormai è un impero: al comando c'è la Regina Sofia ?????? UN FENOMENOOOOOOOOO. F-E-N-O-M-E-N-O ???????? #EurosportSCI | #Gogg… - volo731 : RT @Eurosport_IT: Ormai è un impero: al comando c'è la Regina Sofia ?????? UN FENOMENOOOOOOOOO. F-E-N-O-M-E-N-O ???????? #EurosportSCI | #Gogg… -

Ultime Notizie dalla rete : Goggia Regina

Tre su tre in stagione, sette su sette nell'ultimo anno solare, Sofiasi conferma l'imbattibiledella discesa e alle altre ancora una volta non resta che applaudire. Eppure, anche lei ...Unadella specialità. sette come il suo pettorale, sette come ci tiene a sottolineare dal box di leader. Gioca sui numeri laproprio come faceva Alberto Tomba. In comune hanno la stesso ...Vince in Val d’Isere e spiega: "Sotto i 100 orari vado in difficoltà: c’erano 40 metri senza dislivello...". Ora guida la classifica generale ...Settima vittoria di fila: tutte sue le libere 2021 a cui ha partecipato. E guida la coppa generale Val d'Isère La settima arriva di misura, ma, come giustamente fa notare lei, «quel che conta non è il ...