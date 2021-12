GF Vip | Jo Squillo attacca | ' Nella Casa coppie tutte finte E la Ricciarelli è raccomandata'

(Di domenica 19 dicembre 2021) Nessun freno per Jo. L'attivista e conduttrice milanese, ospite a Radio Radiotrasmissione Non succederà più, è tornata a parlare del Grande Fratello Vip 6,ndo molti dei ...

Non è la prima volta che latuona sulla soprano. Inoltre ha ricordato che l'ex di Pippo Baudo gode di agi che nessun altro ha al GF, come camera e doccia personali. Leggi anche - '...Jo, intervistata ai microfoni di Radio Radio, ha parlato delle "coppie" del Grande Fratello, puntando il dito contro Alex Belli e Soleil Sorge , rei - a sua detta - di avere messo in piedi ...Nessun freno per Jo Squillo. L’attivista e conduttrice milanese, ospite a Radio Radio nella trasmissione Non succederà più, è tornata a parlare del Grande Fratello ...Gf Vip 6, Jo Squillo: “Katia Ricciarelli? Raccomandata. Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi? Si sono messi d’accordo per…”. Jo Squillo è ...