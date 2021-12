CorMez | maschera protettiva per Osimhen | ieri le prime prove con un prototipo in plastica 

(Di domenica 19 dicembre 2021) Il Napoli lavora per riavere presto in campo Victordopo l’operazione al volto resasi necessaria dopo il terribile scontro con Skriniar durante il match contro l’Inter. Qualche giorno fa è stata presa l’impronta del viso del nigeriano, per realizzare lache gli consentirà di giocare., scrive il Corriere del Mezzogiorno, Victor ha provato unain plastica, che nel weekend sarà corretta e perfezionata fino a crearne un’altra in fibre di carbonio, che dovrebbe essere pronta lunedì. “ha provato undiin plastica, nel weekend saranno realizzate le opportune correzioni e lunedì per la prima volta potrà indossare una prima ...

Intanto, si attende che si riassorba totalmente l'edema per progettare la maschera protettiva per il suo viso. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.