Bayern Monaco, Pavard sostituito perchè scappa… in bagno (Di domenica 19 dicembre 2021) Curioso siparietto nel corso della sfida fra Bayern Monaco e Wolfsburg: Pavard viene sostituito perché scappa… in bagno Curioso caso in Bayern Monaco-Wolfsburg che ha colpito il terzino dei bavaresi Pavard. Il francese mentre si stava giocando la partita è dovuto correre… in bagno. Uscita dal campo che ha lascito sbigottiti tutti. Il tecnico Nagelsmann non vedendolo tornare lo ha sostituito. Pavard al ritorno in campo voleva ritornare al suo posto, ma ha capito di essere stato sostituito. Lo stesso Nagelsmann in conferenza ne ha parlato ai media tedeschi: «mi ha chiesto in francese che doveva andare in bagno, almeno penso mi abbia detto così. Dopo 15 ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 dicembre 2021) Curioso siparietto nel corso della sfida frae Wolfsburg:vieneperchéinCurioso caso in-Wolfsburg che ha colpito il terzino dei bavaresi. Il francese mentre si stava giocando la partita è dovuto correre… in. Uscita dal campo che ha lascito sbigottiti tutti. Il tecnico Nagelsmann non vedendolo tornare lo haal ritorno in campo voleva ritornare al suo posto, ma ha capito di essere stato. Lo stesso Nagelsmann in conferenza ne ha parlato ai media tedeschi: «mi ha chiesto in francese che doveva andare in, almeno penso mi abbia detto così. Dopo 15 ...

