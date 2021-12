Alessandra Amoroso: minidress scintillante e blazer, ecco il look per Capodanno (Di domenica 19 dicembre 2021) Alla puntata finale di Uà – Uomo di varie età, lo show che celebra la carriera di Claudio Baglioni, c’era anche Alessandra Amoroso. La cantante, in diretta su Canale 5 sabato 18 dicembre 2021, ha sfoggiato un outfit veramente di tendenza. Insieme al padrone di casa, la voce di Sorriso Grande si è esibita in un medley natalizio sulle note di brani come Bianco Natale, Viene giù e Santa Claus arriva in città. Vi raccomandiamo... Ombretti, ecco le nuance per chi ha gli occhi verdi (Alessandra Amoroso insegna) L’ex di Amici di Maria De Filippi si è presentata sul palco dello show con un minidress ricoperto di paillettes e un blazer nero, un capo must di stagione che abbiamo visto indossare a tantissime star in ... Leggi su diredonna (Di domenica 19 dicembre 2021) Alla puntata finale di Uà – Uomo di varie età, lo show che celebra la carriera di Claudio Baglioni, c’era anche. La cantante, in diretta su Canale 5 sabato 18 dicembre 2021, ha sfoggiato un outfit veramente di tendenza. Insieme al padrone di casa, la voce di Sorriso Grande si è esibita in un medley natalizio sulle note di brani come Bianco Natale, Viene giù e Santa Claus arriva in città. Vi raccomandiamo... Ombretti,le nuance per chi ha gli occhi verdi (insegna) L’ex di Amici di Maria De Filippi si è presentata sul palco dello show con unricoperto di paillettes e unnero, un capo must di stagione che abbiamo visto indossare a tantissime star in ...

