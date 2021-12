Salvini arriva al banchetto della Lega: a pochi metri suonano Bella Ciao e le persone si fermano a cantare – Video (Di sabato 18 dicembre 2021) Visita del leader leghista Matteo Salvini al banchetto dei Giovani della Lega in piazza San Babila, a Milano. A pochi passi dal gazebo, dove il segretario federale stava incontrando militanti, simpatizzanti e rispondendo alle domande dei giornalisti, l’Acoustic Blue Duo ha iniziato a suonare alcune note di Bella Ciao: diversi passanti si sono fermati a cantare. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) Visita del leader leghista Matteoaldei Giovaniin piazza San Babila, a Milano. Apassi dal gazebo, dove il segretario federale stava incontrando militanti, simpatizzanti e rispondendo alle domande dei giornalisti, l’Acoustic Blue Duo ha iniziato a suonare alcune note di: diversi passanti si sono fermati a. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

