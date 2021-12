Salta il matrimonio Pd-M5s in Europa: niente Pse per i grillini (Di sabato 18 dicembre 2021) Tempo scaduto. Il M5s non entrerà nel gruppo dei Socialisti e democratici (S&D) nel Parlamento europeo in compagnia del Pd. Se ne riparlerà, ma chissà cosa sarà successo nel frattempo, dopo l’elezione del capo dello stato. A fine gennaio, insomma. Giovedì a Strasburgo sono scaduti i termini per aderire ai nuovi gruppi e ieri sono iniziati, con il metodo D’Hondt, i calcoli per assegnare le presidenze delle varie commissioni ai gruppi parlamentari. Alla fine dunque il grande matrimonio europeo in salsa rossogialla non si è visto. Per problemi tecnici, anzitutto. Il M5s chiedeva di traslocare nel nuovo gruppo con tutto lo staff, ma dal Pd è arrivato un diniego in tal senso. Né sono potute arrivare, dai dem, le garanzie richieste di grillini sul mantenimento di incarichi e rappresentanze, a partire dalla vicepresidenza dell’Aula ricoperta da Fabio ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 18 dicembre 2021) Tempo scaduto. Il M5s non entrerà nel gruppo dei Socialisti e democratici (S&D) nel Parlamento europeo in compagnia del Pd. Se ne riparlerà, ma chissà cosa sarà successo nel frattempo, dopo l’elezione del capo dello stato. A fine gennaio, insomma. Giovedì a Strasburgo sono scaduti i termini per aderire ai nuovi gruppi e ieri sono iniziati, con il metodo D’Hondt, i calcoli per assegnare le presidenze delle varie commissioni ai gruppi parlamentari. Alla fine dunque il grandeeuropeo in salsa rossogialla non si è visto. Per problemi tecnici, anzitutto. Il M5s chiedeva di traslocare nel nuovo gruppo con tutto lo staff, ma dal Pd è arrivato un diniego in tal senso. Né sono potute arrivare, dai dem, le garanzie richieste disul mantenimento di incarichi e rappresentanze, a partire dalla vicepresidenza dell’Aula ricoperta da Fabio ...

