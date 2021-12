Operaia investita a Melfi muore in ospedale a Potenza (Di sabato 18 dicembre 2021) AGI - Rossella Mastromartino, l'Operaia 36enne investita stamane nella zona industriale di Melfi da un pullman, è morta all'ospedale di Potenza, dove era ricoverata in gravissime condizioni. Un autobus di linea con a bordo gli operai che avevano terminato il turno di notte, nei pressi della Lear Corporation, ha investito un'Operaia di 36 anni che attendeva il proprio pullman. La giovane donna, di Melfi, è stata trasferita in elisoccorso in ospedale Potenza. Il segretario generale della Fim Cisl Basilicata Gerardo Evangelista ha chiesto un intervento immediato delle autorità competenti per rendere sicura tutta la strada che costeggia le aziende dell'indotto Stellantis. Il sindacalista lamenta la scarsa illuminazione della strada e ... Leggi su agi (Di sabato 18 dicembre 2021) AGI - Rossella Mastromartino, l'36ennestamane nella zona industriale dida un pullman, è morta all'di, dove era ricoverata in gravissime condizioni. Un autobus di linea con a bordo gli operai che avevano terminato il turno di notte, nei pressi della Lear Corporation, ha investito un'di 36 anni che attendeva il proprio pullman. La giovane donna, di, è stata trasferita in elisoccorso in. Il segretario generale della Fim Cisl Basilicata Gerardo Evangelista ha chiesto un intervento immediato delle autorità competenti per rendere sicura tutta la strada che costeggia le aziende dell'indotto Stellantis. Il sindacalista lamenta la scarsa illuminazione della strada e ...

