(Di sabato 18 dicembre 2021) Dwayne “The” Johnson non ha certo bisogno di presentazioni; è stata una delle stelle più splendenti nella storia dellariuscendo poi a fare il “salto” ad Hollywood dove è diventato uno degli attori più ricercati e pagati. I recenti stravolgimenti vissuti dalla federazione di Vince McMahon, con numerosi atleti e dipendenti licenziati, hanno alimentato le voci di una possibile messa in vendita della Compagnia. Tra i vari rumor che si sono succeduti, anche quello, incredibile, che vorrebbe Thecome possibile acquirente. Jim, senza troppi giri di parole, ha bollato la cosa come una. “Non è un pazzo” Durante il proprio podcast “Drive-Tru”, Jimha espresso il suo pensiero sulla possibilità che Theacquisti la ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Jim Cornette: 'The Rock che compra la WWE? Una assurdità - - TSOWrestling : I soldi di Vince hanno vinto sugli amici secondo Jim Cornette #TSOW #TSOS - zazoomblog : Jim Cornette: “Hook è un talento di natura” - #Cornette: #“Hook #talento #natura” - Zona_Wrestling : #WWE Jim Cornette: 'Hook è un talento di natura' - - TSOWrestling : Attenta #AEW, avere troppi atleti può rivelarsi controproducente! #TSOW // #TSOS -

Ultime Notizie dalla rete : Jim Cornette

The Shield Of Wrestling

WWE legend Gerald Brisco recently recalled how he frequently had to drag Jim Cornette out of production meetings with Kevin Dunn.Home; WWE News; wrestling; The Rock ha scritto pagine memorabili di storia della WWE, diventando una delle superstar più celebri di tutti i tempi. Johnson ha portato a casa la be ...