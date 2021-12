Il Congo alla prova del Covid (Di sabato 18 dicembre 2021) “Vogliamo raccontare i drammi senza fine del Congo, una terra tormentata da gruppi armati anche di matrice islamista, depauperata dallo sfruttamento delle risorse minerarie, travolta da epidemie e da sfide che riguardano tutti noi. Vogliamo farlo attraverso lo sguardo di chi da anni si occupa di questo Paese: il fotografo Marco Gualazzini e il giornalista InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 18 dicembre 2021) “Vogliamo raccontare i drammi senza fine del, una terra tormentata da gruppi armati anche di matrice islamista, depauperata dallo sfruttamento delle risorse minerarie, travolta da epidemie e da sfide che riguardano tutti noi. Vogliamo farlo attraverso lo sguardo di chi da anni si occupa di questo Paese: il fotografo Marco Gualazzini e il giornalista InsideOver.

Advertising

rayoflight8217 : @Pandivia1 Ok, aggiungo il Congo alla lista dei paesi dove è ancora possibile vivere - gianpaolomartel : RT @Ilmedioevale: @AdrianaSpappa Me lo immagino, lui che risale in battello il fiume Congo, con la siringa in mano, alla ricerca dell'ultim… - P10paola : RT @Ilmedioevale: @AdrianaSpappa Me lo immagino, lui che risale in battello il fiume Congo, con la siringa in mano, alla ricerca dell'ultim… - adeleblabla95 : RT @Ilmedioevale: @AdrianaSpappa Me lo immagino, lui che risale in battello il fiume Congo, con la siringa in mano, alla ricerca dell'ultim… - Ilmedioevale : @AdrianaSpappa Me lo immagino, lui che risale in battello il fiume Congo, con la siringa in mano, alla ricerca dell… -