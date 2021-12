Advertising

sportface2016 : +++#Gasperini è una furia: 'Come si fa ad annullare il gol del 2-2, #Palomino non l'ha mai toccata. Al #Var hanno 2… - calciomercatoit : ???????Furia #Gasperini dopo #AtalantaRoma: 'Qui stiamo stravolgendo il regolamento ogni volta. Vengano gli arbitri a… - cmdotcom : Furia #Gasperini: 'Il gol del 2-2 era regolare, l'arbitro parla di un tocco di #Palomino che non c'è. Queste cose t… - MilanWorldForum : Furia Gasperini contro il VAR Le news ???? - sportli26181512 : Furia Gasperini: “Il 2-2 era valido. Ogni settimana si stravolge il regolamento”: Furia Gasperini: “Il 2-2 era vali… -

Ultime Notizie dalla rete : Furia Gasperini

BERGAMO - Gian Pieroè unadopo Atalanta - Roma, con un solo destinatario. 'Io mi aspetto una spiegazione per quel gol annullato. Viene tolto per fuorigioco ma la palla la prende Cristante: se ci fate ...'Se Palomino ha toccato il pallone è fuorigioco. Se non l'ha toccato non è fuorigioco. E il gol è valido'. Il tecnico Giampieroè polemico sul possibile 2 - 2 annullato all'Atalanta, che poi ha finito col perdere 1 - 4 in casa con la Roma. 'Palomino non la piglia la palla. Ma che roba è? Poi l'arbitro mi ha detto che ...Il tecnico dell’Atalanta dopo il ko con la Roma: “Questo episodio toglie credibilità a tutto il modo del calcio. Gli arbitri ci mettano la faccia e vengano a parlare” È una furia Gian Piero Gasperini ..."Se Palomino non ha toccato la palla, e' una follia annullare il gol del 2-2 col Var: l'arbitro l'aveva dato, e poi ci ha detto che c'era il suo fuorigioco. Ma se non la tocca, come mostrano le immagi ...