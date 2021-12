Eva Grimaldi scopre che la moglie Imma Battaglia va a letto con una suora e scappa di Casa in lacrime (Di sabato 18 dicembre 2021) Eva Grimaldi e Imma Battaglia hanno messo a dura prova il loro amore e gli inviati del programma ‘Le Iene’ hanno contribuito ad alimentare dubbi e drammi con il loro graffio. Stefano Corti e Alessandro Onnis, con la complicità dell’attivista e politica, hanno deciso di giocare un brutto scherzo all’attrice. Tutto nasce al ristorante, mentre le due chiacchierano. Imma racconta alla moglie di aver incontrato un gruppo di simpatiche suore che le hanno consegnato dei volantini (creati appositamente da “Le Iene”), sopra ci sono delle frasi allegre, ma strane: (Continua…) “L’amore è l’antivirus che salva il computer dell’anima” e “Quando l’amore viene il campanello suonerà”. Ecco che passa qualche ora e alla porta della coppia suona una bellissima suora, suor Elisa, molto profumata ... Leggi su howtodofor (Di sabato 18 dicembre 2021) Evahanno messo a dura prova il loro amore e gli inviati del programma ‘Le Iene’ hanno contribuito ad alimentare dubbi e drammi con il loro graffio. Stefano Corti e Alessandro Onnis, con la complicità dell’attivista e politica, hanno deciso di giocare un brutto scherzo all’attrice. Tutto nasce al ristorante, mentre le due chiacchierano.racconta alladi aver incontrato un gruppo di simpatiche suore che le hanno consegnato dei volantini (creati appositamente da “Le Iene”), sopra ci sono delle frasi allegre, ma strane: (Continua…) “L’amore è l’antivirus che salva il computer dell’anima” e “Quando l’amore viene il campanello suonerà”. Ecco che passa qualche ora e alla porta della coppia suona una bellissima, suor Elisa, molto profumata ...

Advertising

GrandeFratello : È tempo di new entry! ?? Eva Grimaldi è pronta a varcare la soglia della casa più spiata d'Italia e a diventare una… - GrandeFratello : Eva Grimaldi: super pronta ad entrare nella Casa di #GFVIP... con le idee chiare sui suoi compagni di avventura! - brekbia : Eva Grimaldi taci e ricordati la GRANDISSIMA FIGURA DI M..... che hai fatto all’isola ???????????????? - tijeretaloca : RT @vox_indocti: Pazzesco il matrimonio tra Soleil e Sophie ufficializzato da Manila. L'influenza di Eva Grimaldi sta già dando i suoi frut… - NotConventionl3 : RT @DioBenedicaMe: Sì scopre che Eva Grimaldi ha messo le cicche nelle tazze e non Soleil, non capisco perché accusano sempre lei di tutto.… -