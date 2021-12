Eva Grimaldi indaga sul rapporto tra Miriana e Biagio: “Da fuori sembrate fidanzati” (Di sabato 18 dicembre 2021) L’ultima arrivata nella Casa del GF Vip, Eva Grimaldi, ha già fatto emergere tutta la sua curiosità e poche ore dopo il suo ingresso ha deciso di volerne sapere di più sul rapporto esistente tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli. Eva Grimaldi e le domande a Miriana sul rapporto con Biagio Dopo essersi ritrovate in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 18 dicembre 2021) L’ultima arrivata nella Casa del GF Vip, Eva, ha già fatto emergere tutta la sua curiosità e poche ore dopo il suo ingresso ha deciso di volerne sapere di più sulesistente traTrevisan eD’Anelli. Evae le domande asulconDopo essersi ritrovate in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

GrandeFratello : È tempo di new entry! ?? Eva Grimaldi è pronta a varcare la soglia della casa più spiata d'Italia e a diventare una… - PasqualeMarro : #SoleilSorge confessione ad #EvaGrimaldi: “Ho dormito con Alessandro e…” - guarluc : - GRANDE FRATELLO VIP - LE INDECENTI SVIOLINATE DI BIAGIO PER CONQUISTARE CONSENSI Ho assistito in diretta allo… - saggioilmatto : RT @WillyCannata: ORE 4 DEL MATTINA CIRCA ?? DAVIDE FA LA DOPPIA SUPERCAZZOLA AD EVA GRIMALDI ! DAVIDE TI SI AMAAA ??? È QUESTO IL GF CHE… - blogtivvu : Eva Grimaldi indaga sul rapporto tra Miriana e Biagio: “Da fuori sembrate fidanzati” #gfvip -