Ciclismo | Patrick Lefevere svela il programma di Remco Evenepoel | “Farà la Vuelta di Spagna”

(Di sabato 18 dicembre 2021) Né Giro d’Italia né Tour de France pernel 2022. Il fenomeno belga infatti ha praticamente già deciso ilcon gli obiettivi per la prossima stagione, a delinearlo è stato il team manager della Quick-Step – Alpha Vinylal quotidiano Le Soir. L’appuntamento principale sarà quello dellaa España. Le parole del belga: “In linea di principio sì, sarà lail GT a cuiparteciperà quest’anno. Prima di arrivare a questo importante appuntamento in agosto vogliamo farlo arrivare gradualmente nella forma giusta. Dietro sua richiesta esordirà in Argentina, poi sceglieremo se fare Parigi-Nizza o Tirreno-Adriatico, in base ai percorsi che saranno presentati, seguito da Volta a Catalunya o Giro dei Paesi ...

Lo ha affermato proprio Patrick Lefevere a Het Nieuwsblad: "Abbiamo concluso " le parole di Lefevere - Mark sarà sicuramente presente al ritiro. L'unica cosa è che non è autorizzato a volare dopo il ...