Amadeus ha scelto lei: Flavio Briatore sarà felicissimo (Di sabato 18 dicembre 2021) . Il conduttore romagnolo ha voluto la celebre top model nella serata d'apertura del Festival di Sanremo 2021 La settantaduesima edizione del Festival di Sanremo è ormai alle porte. Manca infatti pochissimo, soltanto un mese e mezzo all'inizio della tradizionale kermesse della canzone italiana e a parte la certezza Amadeus, che condurrà il Festival dal Teatro Ariston per il terzo anno consecutivo, resta tutto da definire il parterre degli ospiti e delle prossibili co-conduttrici. Appena un anno fa il conduttore romagnolo, per rendere memorabile un'edizione molto particolare che si svolse ad inizio marzo a porte rigorosamente chiuse a causa delle restrizioni anti-Covid, puntò su un parterre di ospiti di altissimo profilo. Amadeus a SanremoIl grande colpo fu la presenza di Zlatan Ibrahimovic per l'intera durata del Festival (lo svedese a ...

