WWE | Il rinnovo di Owens permetterà un suo più facile licenziamento

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Ildi Kevinha reso felici tantissimi fan della WWE. L’ex campione ha accettato una forte proposta quinquennale a 2/3 milioni di dollari l’anno, risultando uno dei più pagati della compagnia. Ma questo fatto, di per sé molto positivo, potrebbe avere dei risvolti negativi nel lungo periodo. Kevincome Bray Wyatt? Secondo quanto riportato da una fonte anonima al Wrestling Observer, la strategia della WWE è quella di rinnovare con contratti importanti le principali superstar col principio di poterle licenziare più facilmente in caso di necessità finanziarie. Lo stesso tipo diera stato offerto a Bray Wyatt, che aveva poi accettato (3 milioni di dollari l’anno per 3 anni, poi estesi per altri due anni).

Kevin Owens ha apparentemente rinnovato con la WWE nonostante forti voci che lo vedessero indirizzato verso la AEW ...