WINDTRE: in Sardegna rete ancora più veloce con il 5G (Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma, 17 dicembre 2021 – WINDTRE espande la propria copertura con tecnologia 5G TDD in Sardegna e raggiunge le città di Cagliari, Carbonia, Oristano, Quartu Sant’Elena, Sanluri e Villacidro. WINDTRE in Sardegna cin il 5G TDD L’azienda, guidata da Jeffrey Hedberg, conferma l’impegno ad estendere i servizi di connettività ultrabroadband mobile sul territorio nazionale per collaborare al superamento del digital divide, uno dei temi centrali della strategia di sostenibilità, grazie al 5G TDD. Si tratta di una tecnologia che permette, in particolare, di usufruire di una velocità di rete maggiore e di un’aumentata capacità di gestione anche nelle zone dove il traffico è più intenso. Per Gianluca Corti, Chief Commercial Officer di WINDTRE, “la centralità degli strumenti e delle ... Leggi su pantareinews (Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma, 17 dicembre 2021 –espande la propria copertura con tecnologia 5G TDD ine raggiunge le città di Cagliari, Carbonia, Oristano, Quartu Sant’Elena, Sanluri e Villacidro.incin il 5G TDD L’azienda, guidata da Jeffrey Hedberg, conferma l’impegno ad estendere i servizi di connettività ultrabroadband mobile sul territorio nazionale per collaborare al superamento del digital divide, uno dei temi centrali della strategia di sostenibilità, grazie al 5G TDD. Si tratta di una tecnologia che permette, in particolare, di usufruire di una velocità dimaggiore e di un’aumentata capacità di gestione anche nelle zone dove il traffico è più intenso. Per Gianluca Corti, Chief Commercial Officer di, “la centralità degli strumenti e delle ...

Advertising

Lopinionista : WINDTRE: IN SARDEGNA RETE ANCORA PIÙ VELOCE CON IL 5G - giannifioreGF : WINDTRE: in Sardegna rete ancora più veloce con il 5G: - mondomobileweb : WindTre annuncia la copertura 5G TDD in alcuni comuni della Sardegna - bitcityit : WindTre: in Sardegna rete ancora più veloce con il 5G: La tecnologia 5G TDD di WINDTRE arriva a Cagliari, Carbonia,… -