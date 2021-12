Team building “estremo”: Valeo.it vola in Lapponia a -27°C (Di venerdì 17 dicembre 2021) “Avevo pensato al Monte Pora, ma ho scelto di superare ancora una volta i nostri limiti” dichiara Davide Corna, da oltre 20 anni alla guida dell’agenzia Digital di Bergamo Valeo.it, nata nel 1998 con il nome di Valeo Studio, specializzata nella realizzazione di piattaforme web, strategie di digital marketing, software, siti internet e app. Corna è affezionato alla nota località nelle prealpi bergamasche, ma per una volta ha deciso di rompere gli schemi e proporre a tutti i suoi collaboratori un’occasione di Team building eccezionale: 4 giorni nella Lapponia finlandese, nelle vicinanze di Rovaniemi, la città di Babbo Natale. E così è partito verso il Nord con un Team di 20 persone, tra collaboratori e familiari. L’obiettivo del viaggio? Fare Team ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 17 dicembre 2021) “Avevo pensato al Monte Pora, ma ho scelto di superare ancora una volta i nostri limiti” dichiara Davide Corna, da oltre 20 anni alla guida dell’agenzia Digital di Bergamo.it, nata nel 1998 con il nome diStudio, specializzata nella realizzazione di piattaforme web, strategie di digital marketing, software, siti internet e app. Corna è affezionato alla nota località nelle prealpi bergamasche, ma per una volta ha deciso di rompere gli schemi e proporre a tutti i suoi collaboratori un’occasione dieccezionale: 4 giorni nellafinlandese, nelle vicinanze di Rovaniemi, la città di Babbo Natale. E così è partito verso il Nord con undi 20 persone, tra collaboratori e familiari. L’obiettivo del viaggio? Fare...

